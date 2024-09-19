Adıyaman'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'da Sağanak Yağmur Etkisi

Adıyaman kentinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkisi altına aldı. Yağışlar bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Trafik Önlemleri Alındı

Yerel polis ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli tedbirleri alıyor.

Devam Eden Sağanak

Sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Vatandaşların yağışa karşı dikkatli olmaları ve tedbirlerini almaları öneriliyor.