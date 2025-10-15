İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İnci Taneleri yeni sezon tarihini açıkladı

Perşembe akşamlarının fenomen dizisi İnci Taneleri, uzun süren bekleyişin ardından yeni sezon takvimini netleştirdi. Milyonları ekranlara kilitleyen BKM imzalı dizi, 15 Mayıs 2025'teki çarpıcı sezon finalinin ardından hayranlarını merakta bırakmıştı. Nihayet setten gelen haberler izleyiciyi rahatlattı.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Televizyon kulisleri ve sosyal medyada süregelen "İnci Taneleri yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusuna, dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan cevap verdi. Birsen Altuntaş tarafından da teyit edilen bilgiye göre, dizinin yeni sezon çekimleri için set ekibi Ocak 2026'da yeniden bir araya gelecek. Yoğun bir çekim sürecinin ardından, dizinin hedefi Şubat 2026'da yeni bölümleri izleyiciyle buluşturmak.

Yılmaz Erdoğan'dan yeni sezon sinyalleri

Dizide Azem Yücedağ karakterini canlandıran ve projenin mimarı olan Yılmaz Erdoğan, hayranlara net ifadeler kullandı: "Ocakta çekime başlayacağız. Şubatta yayınlanacak". Erdoğan, kadroya ilişkin heyecan uyandıran bir ipucu da verdi: "Yeni isimler olacak ama daha belli değil."

Sezon finalinde neler olmuştu?

İnci Taneleri, 44. bölümüyle yaptığı sezon finalinde izleyicileri duygusal bir atmosfere sokmuştu. Azem'in yılların acısını anlattığı ve diziye adını veren "İnci Taneleri" kitabının dizi olma süreci sürerken, en büyük hayali olan çocuklarıyla aynı sofrada buluşma arzusu gerçekleşti. Dilber'in son anda katıldığı bu aile yemeği, her şey yoluna girmiş gibi görünürken yeni fırtınaların habercisi oldu. Dilber ve Yıldız'ın hayata tutunma mücadelesi, Nehir'in Cihan ile ilgili beklediği kritik karar ve aile yemeğinde ortaya çıkan beklenmedik sürprizler, yeni sezonda çözülecek çok sayıda düğüm bırakmıştı.

İnci Taneleri neden geç başlıyor?

Birçok dizinin eylül-ekim döneminde yeni sezona başladığı televizyon takviminde, İnci Taneleri'nin şubat ayına kayması izleyicide merak uyandırdı. Dizinin alışılmış takviminin dışında bir dönemde başlayacak olması, seyircilerin "İnci Taneleri neden geç başladı?" sorusunu öne çıkardı. Yapım kaynakları ve set hareketliliği hakkında resmi detaylar henüz geniş çapta paylaşılmadı.

Sonuç olarak, BKM yapımı İnci Taneleri için çekimler Ocak 2026'da başlayacak ve dizinin yeni bölümlerinin Şubat 2026'da ekranlara gelmesi planlanıyor. Hayranlar, Yılmaz Erdoğan'ın paylaştığı tarih ve kadro sinyallerini heyecanla bekliyor.