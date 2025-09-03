Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

İl Jandarma ekipleri Büyükkavaklı Mahallesi'nde operasyon düzenledi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkavaklı Mahallesi sınırları içinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 84 sikke, 2 heykel, 12 tarihi obje ve bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

