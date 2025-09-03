DOLAR
Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 84 sikke, 2 heykel, 12 tarihi obje ve bir tabanca ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:47
İl Jandarma ekipleri Büyükkavaklı Mahallesi'nde operasyon düzenledi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkavaklı Mahallesi sınırları içinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 84 sikke, 2 heykel, 12 tarihi obje ve bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

