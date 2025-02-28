Adıyaman'da Tır ile Vinç Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Adıyaman'da, tır ile vinç arasında feci bir kaza gerçekleşti. Olayda, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; A.M. (39) yönetimindeki 02 LA 041 plakalı vinç, Adıyaman-Kahta kara yolu üzerinde bulunan fuar alanı kavşağında, Ş.Y. yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tır ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda, her iki sürücünün de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.