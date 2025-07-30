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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 10:19
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli yakalanırken, bunlardan biri tutuklandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu satan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sırasında belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, M.A. ve V.K.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 123 gram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli V.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Adreslerde...

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada 123 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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