Menemen'de Asarlık dolmuş hattı Menemen Devlet Hastanesi'ne bağlandı

Menemen Asarlık'ta yaşayan vatandaşların uzun süredir beklediği talep sonuç verdi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın UKOME nezdindeki girişimleriyle Menemen Devlet Hastanesi, Asarlık-Menemen dolmuş hattının güzergâhına eklendi. Başkan Pehlivan yeni güzergahta direksiyona geçerek ilk seferi bizzat gerçekleştirdi.

Kararın alınması ve süreci

Geçtiğimiz ay Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başta olmak üzere taksi, dolmuş ve kamyoncu esnafıyla bir araya gelen Başkan Pehlivan, Asarlık mahalle sakinlerinin talebini UKOME'ye taşıdı. Esnaf odası temsilcileriyle yürütülen çalışmanın ardından Asarlık-Menemen dolmuşlarının artık Menemen Devlet Hastanesi'nden de geçmesi yönünde olumlu karar alındı.

Kararın onaylanmasının ardından Başkan Pehlivan, Asarlık'ta dolmuşçu esnafıyla buluştu; buluşmaya İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da katıldı. Pehlivan, uygulamayla hastalara, yaşlılara ve çocuklu yolculara kolaylık sağlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Asarlık mahallemizin uzun süredir beklediği önemli bir talebi daha hep birlikte hayata geçirdik... Artık iki vesait yok, tek dolmuşla hastaneye ulaşım var."

Başkan direksiyona geçti

Yeni güzergahta gerçekleştirilen ilk seferi ise yine Başkan Aydın Pehlivan yaptı. İlk gün için alınan ücretsiz sefer kararı kapsamında minibüse binen vatandaşlar, direksiyonda Başkan Pehlivan'ı görünce hatıra fotoğrafları çektirdi ve yeni güzergâhtan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Menemen Belediyesi, muhtarlar, şoför esnafı ve ilgili odaların ortak çalışmasıyla hayata geçirilen bu düzenleme, bölge halkının hastane erişiminde önemli bir kolaylık sağlayacak.

