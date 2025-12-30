Seydikemer’de Alman Hans Joachim Prinz Kelime-i Şehadetle Müslüman Oldu

Seydikemer İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 66 yaşındaki Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, yaptığı uzun süreli araştırma ve incelemelerin ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Prinz, Müslüman olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Artık hayatımı bu inançla yaşamak ve son yolculuğuma da bir Müslüman olarak uğurlanmak istiyorum" dedi.

İhtida merasimi, Seydikemer İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirildi. Törene İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak, müftülük personeli ve Prinz’in eşi katıldı. Hans Joachim Prinz, Müslüman olduktan sonra "Hakan" ismini aldı.

Program sırasında Prinz duygularını şöyle dile getirdi: "İslam dinini ve getirdiği huzuru, adaleti ve hakikati çok seviyorum. Bu sevgi ve inanç o kadar derin ki, artık hayatımı bu inançla yaşamak ve son yolculuğuma da bir Müslüman olarak uğurlanmak istiyorum. İslami usullere göre defnedilmek istiyorum".

İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak ise Prinz’i kararından dolayı tebrik ederek, "Kardeşimizin hidayetine vesile olanlardan Allah razı olsun. İlçe Müftülüğü olarak kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz" dedi.

Program, Hakan (Hans Joachim) Prinz’e İslami bilgileri içeren temel kaynakların hediye edilmesi ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

