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Adli Tıp Kurumu'nda Yapılandırma Değişiklikleri

Adli Tıp Kurumu, yeni düzenlemelerle güçlendirilirken şube müdürlükleri grup başkanlıklarına bağlandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:08
Adli Tıp Kurumu'nda Yapılandırma Değişiklikleri

Adli Tıp Kurumunda Yapı Yapılandırma Değişiklikleri

Yeni düzenleme ile idari ve bilimsel kapasite artırılacak

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adli Tıp Kurumu'nun teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, adli tıp alanındaki etkinliği artırmak ve kuruma yeni görevler vermek amacı taşımaktadır.

Yeni Yapı ve Görevler

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, doğrudan merkeze bağlı olan adli tıp şube müdürlükleri, artık adli tıp grup başkanlıklarına bağlanmıştır.

Kuruma, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütme, yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapma ve adli bilimler alanında eğitim programları düzenleme yetkileri verilmiştir.

Yeni Daire Başkanlıkları ve İhtisas Kurulları

Adli Tıp Kurumunun idari kapasitesinin artırılması amacıyla, yeni hizmet birimleri olarak çeşitli daire başkanlıkları kurulmuştur. Bunlar arasında:

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Bilgi İşlem ve İstatistik Daire Başkanlığı
  • Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği

Yönetmelikle kurulan Hukuk Müşavirliği de kararnamede düzenlenmiştir. Ayrıca, adli tıp ihtisas kurullarının sayısı 8'den 11'e çıkarılmıştır.

Görev Süreleri ve Kadro İhdası

Adli Tıp Kurumu başkan yardımcıları ile ihtisas kurulu başkan ve üyeleri için 4 yıllık görev süresi belirlenmiştir. Görev süresi sona erenler, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edeceklerdir.

Yeni düzenlemelerle toplamda 600 kadro ihdası yapılacağı duyurulmuştur. Merkez teşkilatı için 232, taşra teşkilatı için ise 368 kadro iken, 3 kadro iptal edilmiştir. Tüm bu düzenlemelerin 31 Aralık'a kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

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