Adli Tıp Uzmanı Dr. Emre Özdemir'den Eygi Olayı Açıklaması

Dr. Emre Özdemir, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü üzerine otopsi raporunu değerlendirerek kurşunun sekme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:47
Adli Tıp Uzmanı Dr. Emre Özdemir'den Eygi Olayı Açıklaması

Dr. Emre Özdemir'den Açıklama

Adli Tıp Uzmanı Dr. Emre Özdemir, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili önemli detaylar paylaştı.

Kurşunun Sekme İhtimali Düşük

Özdemir, Eygi'nin başına isabet eden merminin doğrudan hedef alındığını ve kurşunun sekme ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu belirtti. Otopsi raporunun bu durumla ilgili önemli bulgular içerdiğine dikkat çekti.

Otopsi Raporunda Dikkat Çeken Detaylar

Özdemir, "Otopsi raporundaki girişi yarası düzenli ve tek bir yara olarak tanımlanıyor. Rapor, merminin hafif eğik bir açıyla kafatasına girdiğini gösteriyor, bu da sekmiş olduğu anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Ağır Hasar Doğrudan Mermiden Kaynaklanıyor

Uzman, seken bir kurşunun büyük ölçüde enerji kaybı yaşayacağını ve kafatasında büyük tahribat yaratamayacağına vurgu yaparak, "Eygi'nin kafatasındaki ve beyin dokusundaki ağır hasar, doğrudan doğruya isabet eden bir kurşunla meydana gelmiştir" dedi.

Tanık İfadeleri ve Ek Bulgular Önemli

Özdemir, olay yerindeki incelemeler, tanık ifadeleri ve balistik analizlerin de çok önemli olduğunu belirtti. Bu tür ek bulguların, olayın aydınlatılmasında kritik rol oynadığını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Bu açıklamalar, Anadolu Ajansı tarafından edinilen otopsi raporu üzerinden yapıldı ve Eygi'nin ölümüyle ilgili yeni tartışmalara yol açabilir.

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