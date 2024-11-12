Adnan Oktar Davası: 4 Hakim ve Savcı 'Görevi Kötüye Kullanma' Suçundan Yargılanıyor

Adnan Oktar Davasında Duruşma Başladı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla yargılanan 4 hakim ve savcının duruşması, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde gerçekleşti. Duruşmanın en dikkat çekici ismi, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu oldu.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti ve iddianame yerine geçen soruşturma belgeleri hatırlatıldıktan sonra savunmaları alındı. Eski başkan Reyhan Yaman, Adnan Oktar davalarıyla ilgili verdikleri bozma kararlarının yasal çerçevede olduğunu belirtti. Yaman, "Verilen karar takdir yetkisi aşılarak verilmiş bir karar değildir." dedi.

Diğer sanıklardan Derya Bayburtluoğlu, vicdani kanaatlerine göre karar verdiklerini ifade ederek, daha önce Yargıtay tarafından verilmiş benzer bozma kararlarına da dikkat çekti. Ahmet Mahnaoğlu ise kararların yargısal takdir hakkı kapsamında olduğunu savundu.

Müştekilerin İfadeleri ve Örgütle Bağlantılar

Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde, müştekilerin ifadeleri dinlendi. Fırat Develioğlu, 2000 yılında örgütten ayrıldığını ve Adnan Oktar silahlı suç örgütünü "melanet çetesi" olarak nitelendirerek, Salihoğlu'nun kendisine para verdiğini iddia etti.

Müşteki Hatice Ural, örgütle 17 yaşında tanıştığını ve 34 yaşında onu terk ettiğini ifade ederek, "Örgüt, dini telkinlerle kişilerin beyinlerini yıkıyor." dedi. Ural, ayrıca Salihoğlu'nun ismini daha önce duyduğunu ve kararların örgüt jargonuyla yazıldığı iddiasında bulundu.

Müşteki Özkan Deniz de 18 yaşında katıldığı örgütten 2016 yılında ayrıldığını belirterek, delil olmasına rağmen yerel mahkeme kararının bozulduğunu vurguladı.

Davanın Seyri ve Sonuç

Duruşmaya katılan müştekilerin talepleri üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davayı erteledi. Adnan Oktar’a yönelik daha önceki bir davada, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, verilen ceza çeşitli sebeplerle itiraz edilerek tartışmalı hale gelmişti.

Geçmişte, örgüte dair açılmış olan davalarda yargı bağlarının olduğu ve kararların bu sebeple bozulduğu iddiaları sıkça dile getirilmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.