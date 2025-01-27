'Adresi Olmayan Ev' Filmi Kanada'da Prömiyer Yapacak

Hatice Aşkın'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği 'Adresi Olmayan Ev' filmi, 31. Victoria Film Festivali''nde Kanada prömiyerini yapacak. Bu heyecan verici etkinlikte film, 'En İyi Uzun Metraj Film' kategorisinde yarışacak ve 9 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.

Film, Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos tarafından yapımcılığı üstlenmiş durumda. Europa'nın prestijli fonlarından biri olan Eurimages'ı kazanan 'Adresi Olmayan Ev' filminde, suç işleyenlerin açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık gibi unsurlarla yargılandığı sürükleyici bir hikaye yer alıyor.

Bu filmde suçluların ölümleri sonrasında sahip oldukları eşyaların toplanarak mülkiyetlerine el konulması ve kişisel eşyalarının bir öğütme fabrikasında yok edilmesi, izleyiciye unutulma yasası ile ilgili derin bir mesaj taşıyor.

Türk-Yunan ortak yapımı bu filmin dikkat çekici oyuncu kadrosunda, Bedia Ener'in yanı sıra Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu, Sevim Erdoğan, Cem Uras, Yeliz Bozkurt gibi önemli isimler yer alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran, müziklerini ise Nassos Sopilis ve Saki Çimen hazırladı.