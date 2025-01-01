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AFAD, 2024 Afetle Mücadele Faaliyetlerini Tanıttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılı afet mücadele faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:18
AFAD, 2024 Afetle Mücadele Faaliyetlerini Tanıttı

AFAD'dan 2024 Yılına Dair Etkileyici Paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılında gerçekleştirdiği afetle mücadele çalışmalarını tanıttığı bir video paylaştı. Bu video, AFAD'ın sosyal medya hesabından yayımlandı ve çeşitli afet türleriyle mücadele sürecine ışık tuttu.

Çeşitli Afet Türleriyle Mücadele

Paylaşılan videoda, deprem, yangın, sel, su baskını, heyelan ve maden kazası gibi birçok afet türünün etkili bir şekilde karşılandığı belirtildi. Özellikle, Antalya Konyaaltı

Önemli Veriler ve Müdahaleler

Videoda yer alan bilgilere göre:

  • 70 il'de 1929 sel ve su baskınına karşı anında müdahalede bulunuldu.
  • 48 il'de meydana gelen 48 heyelanla ekipler canla başla mücadele etti.
  • Toplamda 31,416 deprem olayı için hazırlık yapıldı.
  • 78 il'de 5,313 orman yangını ile mücadele edilerek yeşil vatan korundu.
  • 10 il'de 18 maden kazası, 9 il'de ise 15 çığ olayı için müdahale gerçekleşti.

Afet Konutları ve İyilik Elini Uzatmak

AFAD, deprem konutu kura çekimi ve anahtar teslim törenleri ile toplamda 155,224 afet konutunu hak sahipleriyle buluşturdu. Videoda, Türk milletinin merhamet ve şefkat elinin dünyaya ulaştırılması, mağdur ve mazlumların yanında olmanın önemine de dikkat çekildi.

Sonuç olarak, video, AFAD'ın 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği etkili afet müdahale faaliyetlerine dair dikkat çekici görüntüler ve bilgiler sundu.

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