AFAD, 2024 Afetle Mücadele Faaliyetlerini Tanıttı

AFAD'dan 2024 Yılına Dair Etkileyici Paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılında gerçekleştirdiği afetle mücadele çalışmalarını tanıttığı bir video paylaştı. Bu video, AFAD'ın sosyal medya hesabından yayımlandı ve çeşitli afet türleriyle mücadele sürecine ışık tuttu.

Çeşitli Afet Türleriyle Mücadele