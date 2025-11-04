AFAD Başkanı Pehlivan: 102 bin 600 Ton Malzeme Gazze’ye Yola Çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Ankara'da düzenlenen basın açıklamasında toplamda 102 bin 600 ton malzeme'nın Gazze'ye ulaştırılmak üzere ülkemizden yola çıkarıldığını açıkladı.

Okullardan yükselen dayanışma: Bir Okul Bir Ümit

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan insani krize destek amacıyla Ankara genelinde düzenlenen "Bir Okul Bir Ümit" kampanyası kapsamında, Ankara’daki tüm resmi ve özel okullarda hayır etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklere öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı; toplanan gelirler AFAD’a bağışlandı.

Basın açıklamasında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Bir Okul Bir Ümit’ mottosuyla devam ettirilen, okullarımızda Gazze’ye yardım toplamak amaçlı sürdürülen bu hayır etkinlikleri sonucunda elde edilen geliri, Gazze’deki gençlerimize, yavrularımıza, onlara öncelikle eğitim imkanı sağlanması için gönderilmek üzere değerli başkanımıza ve başkanımızın şahsında AFAD Başkanlığımıza takdim ediyoruz. Bu bir duyarlılık, bir hassasiyet ifadesidir. Milletimizin 2 yıldan fazladır süren Gazze’deki zulme, zorluklara, oradaki kardeşlerimizin içinde bulunduğu şartlara karşı milletimizin bir desteğidir. Özellikle genç neslimizin, öğrencilerimizin aileleriyle birlikte Gazze’nin yanında durduklarının, Gazze’nin derdine ortak olduklarının bir göstergesidir. Bu kampanyaya 1847 okulumuz dahil oldu. Bunların 335’i özel okullar, diğerleri resmi devlet okullarımızdı. Buralarda toplanan 101 milyon lirayı bugün başkanımıza takdim etmekten de ayrıca bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

AFAD'dan ayrıntılı destek bilgisi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Türkiye genelinde yardım seferberliği yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze’de zulüm yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimiz insanlık krizi yaşıyor, çok zor durumdalar. Süreç içerisinde ülkemiz, milletimiz ve devletimiz adına AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda bölgeye bugüne kadar 14 uçak, 17 iyilik gemisiyle yardımlar ulaştırıldı. En son 17’nci iyilik gemisini Mersin’den Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla uğurlamıştık. Toplamda 102 bin 600 ton malzeme Gazze’ye ulaştırılmak üzere ülkemizden yola çıkartıldı. AFAD’ımızın koordinasyonunda Türk Kızılayı, Mısır’da da Mısır Kızılayı’nın orada organizasyon desteğiyle ülkemizde sivil toplum teşkilatlarının, ilgili kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve bizatihi hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini oraya ulaştırma gayreti içerisinde olduk ve bu süreç devam ediyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı olarak İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yardım kampanyaları düzenledik. Bu süreç içerisinde en son Şubat ayı sonu itibariyle Gazze’ye yardım, Filistin’e yardım kampanyasını güncellemiştik ve şu anda 17 bankada hesaplarımız aktif bir şekilde hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

Pehlivan, tüm okulların destek verdiğini vurgulayarak, "Her bir okul adeta bin umut olmuş." dedi ve yardımların süreceğini belirtti.

Düzenlenen basın açıklamasına Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katılım sağladı.

HAYIR ETKİNLİKLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN TAMAMI, GAZZE'DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE AFAD'A BAĞIŞLANDI.