AFAD Başkanı Pehlivan: Gazze'ye 101 Bin Ton İnsani Yardım Gönderildi

Gazze'ye Yapılan İnsani Yardımlar ve AFAD'ın Çalışmaları

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 2023’ün ekim ayından bu yana Türkiye’nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardım miktarının 101 bin 271 ton olduğunu duyurdu.

Pehlivan, AFAD Başkanlığı'ndaki basın toplantısında, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 binden fazla olduğunu ve 2 milyon insanın yerinden edildiğini belirtti.

Temel İhtiyaçların Karşılanması Zorlaşıyor

Pehlivan, yaşanan insani krizle ilgili olarak, "Bu durum, insanlığın çöküşüdür" ifadesini kullandı. İnsanlık onurunu hiçe sayan saldırıların, temel insani ihtiyaçlara erişimi imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin, uluslararası işbirliğiyle sağladığı yardımların yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte faaliyette bulunduğunu belirtti.

Yardım Malzemeleri Hakkında Bilgiler

Pehlivan ayrıca, yardımların çoğunluğunu un, gıda, bebek maması, ilaç ve hijyen malzemeleri oluşturduğunu, mevcut yardımların büyük kısmının 500 tırlık yardım konvoyu ile bölgeye ulaştırılmayı beklediğini ekledi.

Mart ayından bu yana insani yardıma kapalı olan Gazze sınır kapılarının, 27 Temmuz’da kısıtlı saatlerde yardıma açıldığını ifade eden Pehlivan, "Son 11 günde 178 insani yardım tırı Gazze'ye geçiş yaptı" dedi.

Türkiye, Dünya'nın Vicdanı Olma Misyonu Taşıyor

AFAD’ın görev ve sorumlulukları arasında yer alan uluslararası insani yardımların koordine edilmesi sırasında, Türkiye’nin 5 kıtada 82'den fazla ülkeye yardım yaptığını açıkladı. Türkiye'nin, küresel insani yardım raporlarında en fazla yardım yapan ülkeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Pehlivan, vatandaşların Filistin'e yardım etme isteklerini karşılamak amacıyla AFAD’ın "Filistin İçin El Ele" gibi yardım kampanyaları düzenlediğini belirtti ve "Bu yardımlar, insanlığın onurunu da taşımaktadır" ifadesiyle konuşmasını sonlandırdı.

