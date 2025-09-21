AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e Turuncu Kodlu Sağanak Uyarısı

AFAD, Meteoroloji verilerine göre Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin için yarın öğle saatlerine kadar turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı; müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:17
AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e Turuncu Kodlu Sağanak Uyarısı

AFAD'dan 4 ile turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı

Uyarı ve kapsam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illeri için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve değerlendirmelere göre bu uyarının iletildiği belirtildi.

Müdahale çalışmaları ve koordinasyon

Açıklamada, bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği vurgulandı ve gelen ihbarlara ilişkin olarak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği bildirildi.

Yetkililer, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktardı.

Seferber edilen kaynaklar

Turuncu uyarı verilen illerdeki yağışlara müdahale için AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri olmak üzere toplamda 2 bin 614 personel ile 984 araç görevlendirildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinden gelen sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma ihbarlarına ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını, yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi ve olumsuz hava olaylarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
2
Tunus ve Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri – İsrail'in 'Soykırımı' Protesto Edildi
3
Yılmaz'dan Özel'e Yanıt: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve Türkiye-ABD Gündemi
4
Intervision Moskova'da: Vietnamlı Duc Phuc birinci oldu
5
Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor
6
Rize Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelan Altından Son Anda Kurtuldu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü