AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e Turuncu Kodlu Sağanak Uyarısı

AFAD'dan 4 ile turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı

Uyarı ve kapsam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illeri için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve değerlendirmelere göre bu uyarının iletildiği belirtildi.

Müdahale çalışmaları ve koordinasyon

Açıklamada, bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği vurgulandı ve gelen ihbarlara ilişkin olarak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği bildirildi.

Yetkililer, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktardı.

Seferber edilen kaynaklar

Turuncu uyarı verilen illerdeki yağışlara müdahale için AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri olmak üzere toplamda 2 bin 614 personel ile 984 araç görevlendirildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinden gelen sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma ihbarlarına ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını, yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi ve olumsuz hava olaylarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.