AFAD: Gazze'ye 27 Temmuz 2025'ten beri 333 Tır Yardım; 13 Ekim'de 17 Tır Daha Planlanıyor

AFAD: Gazze'ye 27 Temmuz 2025'ten beri 333 tır yardım; 13 Ekim'de yeni sevkiyat

AFAD açıklaması: Koordinasyon sürüyor, sevkiyatlar hız kazandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 27 Temmuz 2025 tarihinden bu yana toplam 333 tır malzemenin bölgeye geçişinin sağlandığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmadığı ve AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum, kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye 16 gemi ve 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesinin sevk edildiği kaydedildi.

AFAD, 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetlerinin hız kazandığını belirtti. Bu kapsamda, AFAD koordinasyonu ile Türk Kızılayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gönderilen yardımlardan oluşan sevkiyatın, 100 tır malzeme ile Mısır Kızılayı işbirliğiyle El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırıldığını ifade etti.

AFAD, ayrıca 13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile birlikte ülkemize ait çadırların geçiş yapmasının planlandığını açıkladı.

Son olarak AFAD, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiklerini duyurdu.

