DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.454.505,32 -0,7%

AFAD: İzmir orman yangınlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

AFAD, 25 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde İzmir'de çıkan orman yangınlarının ardından başlatılan iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:22
AFAD: İzmir orman yangınlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

AFAD: İzmir orman yangınlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Yetkililer sahada inceleme yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki orman yangınlarında zarar gören bölgelerde başlatılan iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 25 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde İzmir genelinde orman yangınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Koordineli müdahale ve iyileştirme planları

Paylaşımda, Orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların yoğun müdahalesi sonucu yangınların kontrol altına alındığı; etkili alanlarda ise Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında hızla başlatılan iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci yangının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililer, söndürme çalışmalarının ardından evleri zarar gören ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan konteynerlerde kalanlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni konutlar için süreç başlatıldı

Yangının üzerinden 1,5 ay geçmeden, AFAD Başkanlığı ile koordinasyon içinde TOKİ Başkanlığı tarafından inşaatı başlatılan yeni konutların yapım ve teslim sürecine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden, sahada büyük bir gayret ve azim ile çalışan, alevlere karşı cesaretle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve iyileştirme çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
2
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
İtalya'da 'Phica' Sitesine Soruşturma: Ünlü Kadınların Fotoğrafları Tahrif Edildi
5
İstanbul'da Triatlon Şampiyonası: 30-31 Ağustos Yol Kapatmaları ve Alternatifler
6
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
7
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta