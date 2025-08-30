AFAD: İzmir orman yangınlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Yetkililer sahada inceleme yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki orman yangınlarında zarar gören bölgelerde başlatılan iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 25 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde İzmir genelinde orman yangınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Koordineli müdahale ve iyileştirme planları

Paylaşımda, Orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların yoğun müdahalesi sonucu yangınların kontrol altına alındığı; etkili alanlarda ise Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında hızla başlatılan iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci yangının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililer, söndürme çalışmalarının ardından evleri zarar gören ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan konteynerlerde kalanlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni konutlar için süreç başlatıldı

Yangının üzerinden 1,5 ay geçmeden, AFAD Başkanlığı ile koordinasyon içinde TOKİ Başkanlığı tarafından inşaatı başlatılan yeni konutların yapım ve teslim sürecine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden, sahada büyük bir gayret ve azim ile çalışan, alevlere karşı cesaretle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve iyileştirme çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.