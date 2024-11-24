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AFAD: Karla Mücadelede 3,261 İhbar Alındı

AFAD, karla mücadele kapsamında 35 il için sarı, 20 il için turuncu uyarı verildiğini ve 3,261 ihbar aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:51
AFAD: Karla Mücadelede 3,261 İhbar Alındı

AFAD'dan Karla Mücadele Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde karla mücadele çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bugün için 35 il için sarı, 20 il için turuncu uyarı verildiği, yarın ise 25 il için sarı, 13 il için ise turuncu uyarı yapılacağı belirtildi.

İhbar ve Müdahale Çalışmaları

Turuncu ve sarı uyarı verilen illerden toplamda 3,261 ihbar alındığı ifade edildi. Bu ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale edilirken, mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Uyarı verilen bölgelerde yürütülen operasyonlarda 15,818 personel ve 6,635 araç görev alıyor.

Elektrik Kesintileri ve Ulaşım Sorunları

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Ayrıca 24 ayrı noktada yollar ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yardım Faaliyetleri

Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar için Kızılay aracılığıyla 1,619 battaniye dağıtıldı. Ayrıca, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 18,471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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