AFAD: Kütahya Simav'da 5,4 Deprem — Olumsuz Durum Yok

AFAD: Kütahya Simav'da 5,4 Deprem — İlk Bilançoda Olumsuz Durum Yok

AFAD'tan yapılan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Deprem, Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerinde de hissedildi.

AFAD'ın sosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Yetkililer, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı ve etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.