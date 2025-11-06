AFAD Nazilli'de Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Aydın AFAD ekipleri Nazilli'de lise ve üniversite öğrencilerine afet farkındalığı, engelli derneğine ise KBRN ve şüpheli paket eğitimi vererek toplumsal bilinci güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:01
AFAD Nazilli'de Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

AFAD Nazilli'de Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Uygulamalı eğitimlerle afet bilinci artırıldı

Aydın AFAD ekipleri, afet bilincini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla Nazilli'de kapsamlı eğitimler düzenledi. Eğitimlerde katılımcılara afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenler uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Bu kapsamda Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Ekipler ayrıca Nazilli Bedensel Engelliler Derneği üyeleriyle bir araya gelerek KBRN farkındalık ve şüpheli paket eğitimi düzenledi. Katılımcılar eğitimlere yoğun ilgi gösterdi.

Konu ile ilgili Aydın AFAD'tan yapılan paylaşımda 'Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği üyelerine ise KBRN Farkındalık ve Şüpheli Paket Eğitimi verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

Aydın AFAD, il genelinde farklı yaş gruplarına ve kurumlara yönelik farkındalık çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELEN AFAD EKİPLERİ, AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELEN AFAD EKİPLERİ, AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİRKEN, AFET ANINDA DOĞRU DAVRANIŞ BİÇİMLERİ UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELEN AFAD EKİPLERİ, AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Farkındalık Çalışmaları
2
Ağrı’da Köy Yolları Kilit Parke Taşıyla Yenileniyor — Ziyaret Köyü'nde 10 Bin m² Tamamlandı
3
Arnavutköy'de İstinat Duvarı Gece Yarısı Çöktü — İki Binada Hasar
4
2026 Hac Kura Sonuçları Açıklandı — 1 milyon 799 bin 836 Başvuru, 84 bin 942 Kontenjan
5
Mersin'de Motosiklet Kazası: Köpeğin Sadakati Görenleri Etkiledi
6
Pompeiopolis 2 Bin Yıllık Tarihi Yapay Zeka ile Canlandırıldı
7
Diyarbakır'da Afet Farkındalık Eğitimleri Okullarda Devam Ediyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek