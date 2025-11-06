AFAD Nazilli'de Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Uygulamalı eğitimlerle afet bilinci artırıldı

Aydın AFAD ekipleri, afet bilincini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla Nazilli'de kapsamlı eğitimler düzenledi. Eğitimlerde katılımcılara afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenler uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Bu kapsamda Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Ekipler ayrıca Nazilli Bedensel Engelliler Derneği üyeleriyle bir araya gelerek KBRN farkındalık ve şüpheli paket eğitimi düzenledi. Katılımcılar eğitimlere yoğun ilgi gösterdi.

Konu ile ilgili Aydın AFAD'tan yapılan paylaşımda 'Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği üyelerine ise KBRN Farkındalık ve Şüpheli Paket Eğitimi verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

Aydın AFAD, il genelinde farklı yaş gruplarına ve kurumlara yönelik farkındalık çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.

