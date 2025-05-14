AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü, Olası Afet Risklerine Karşı Birlikte Güçleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile AFAD Başkanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde olası afet risklerine karşı yürütülen işbirliği ve koordinasyon ele alındı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, iki kuruluşun bu kapsamda tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam ettiği vurgulandı. Görüşmede, özellikle orman yangınları ile mücadele konusundaki ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Pehlivan ve Karacabey'in yeşil vatanı koruma amacıyla sürdürdükleri işbirliği, tatbikatlar ve devam eden müşterek çalışmalar da değerlendirildi.

Bu tür görüşmeler, olası yangın risklerine karşı alınacak önlemleri ve meydana gelebilecek acil durumlar için hazırlıkları sağlamlaştırmak açısından büyük bir önem taşıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağda), Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (solda) ile görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağda), Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (solda) ile görüştü.