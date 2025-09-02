DOLAR
Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Ölü Sayısı 1124'e Yükseldi

Kunar'da 6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 1124’e yükseldi, 3 bin 251 yaralı; arama-kurtarma çalışmaları ve uluslararası yardım sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:38
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1124'e yükseldi. Olayın ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Ölü ve yaralı sayısı

Afgan Kızılayı tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1124 olarak kaydedildi. Yaralı sayısı ise 3 bin 251 olarak bildirildi.

Aynı kaynak, ülkenin doğusundaki üç vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını, yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü belirtti. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının zaman içinde değişebileceğine dikkat çekti.

Arama kurtarma ve ulaşım zorlukları

Yetkililer, depremin neden olduğu toprak kaymaları yüzünden bazı yolların kapandığını; kapalı yolların yeniden açılmasıyla ulaşılması güç bölgelere erişimin sağlanacağını bildirdi. Bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri, özellikle dağlık arazide ve kötü hava koşullarında güçlüklerle karşılaşıyor.

Çalışmalara halkın da katıldığı, enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Uluslararası yardım ve insani destek

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısının ardından Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

UNICEF ise, depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kiti'nin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Depremin teknik ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Pakistan sınırına yakın Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Yerel yetkililer, bunun ülkede kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise ilk tespitlere göre depremden doğrudan etkilenen kişi sayısının 12 bin olduğunu bildirmişti.

Arama kurtarma çalışmaları ve insani yardım sevkiyatları sürerken yetkililer bölgede durumun hassas olduğunu ve bilgilerde değişiklik olabileceğini vurguluyor.

