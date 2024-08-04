Afganistan'da İsmail Heniyye İçin Hatim Töreni ve İsrail Protestoları

İsmail Heniyye İçin Düzenlenen Hatim Programı

Afganistan'da, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye anısına bir hatim programı düzenlendi.

Kabil'deki Anma Töreni

Yüzlerce Afgan vatandaşının katıldığı bu anlamlı etkinlik, Kabil’deki İdgah Camisi'nde gerçekleşti. Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu, dualar edilerek hatim duası gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek ve İsrail Protestosu

Din adamları, konuşmalarında Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, İsrail'in saldırılarını kınadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, katılımcılar Afganistan geçici hükümeti ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail’i protesto etti.

Etkinliğe katılanlar, Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve yetişkinlerin fotoğraflarını taşıyarak duruma dikkat çekti.

Afganistan Başbakanı'ndan Taziye ve Kınama

Ayrıca, Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Heniyye'ye yönelik suikast nedeniyle bir taziye mesajı yayımlayarak İsrail'i kınadı. Ahund, suikastın uluslararası normlara aykırı olduğunu belirterek, "İslam ümmeti için büyük kayıp" dedi.

Ahund, insan hakları organizasyonlarının sessizliğini eleştirerek, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmaya çağırdı. Heniyye’nin direnişinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Suikastın Arka Planında Kim Var?

Öte yandan, İsmail Heniyye, 31 Temmuz’da Tahran’da suikaste uğradı. Hem İran hem de Hamas, suikastın arkasında İsrail’in olduğunu iddia ederken, Tel Aviv yönetimi bu konuyla ilgili suskunluğunu korumakta.