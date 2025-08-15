Afganistan'ın 'İşgalin Sona Ermesi ve Zafer Günü' 4. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Ankara — Büyükelçilikte anma töreni

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, 'İşgalin Sona Ermesi ve Zafer Günü'nün 4. yıl dönümü anma programıyla kutlandı. Etkinlik, büyükelçilik binasında düzenlendi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törene Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand, HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Sadin Ayyıldız, Ankara'daki mukim yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi ve davetli katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı; ardından ABD işgaline ilişkin bir video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Farahmand, konuşmasında Afgan halkının uzun mücadelesinin, sabrının ve fedakarlıklarının sonucunda bir araya geldiklerini belirterek, bugünün işgal döneminin sona erdiği ve Afganistan'ın bağımsızlığının yeniden sağlandığı gün olduğunu vurguladı. Farahmand, şöyle dedi: 'Liderliğimiz, 15 Ağustos 2021'de Kabil'in kontrolünü ele geçirip işgali sona erdirerek, herkese savaş ve işgalle birlikte düşmanlık döneminin de sona erdiği ve artık ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmamız gerektiği mesajını net bir şekilde iletmiştir.'

Farahmand, son dört yılda ülkenin halkın desteğiyle kendi iç kaynaklarına dayalı yönetim kurumlarını yeniden canlandırdığını, sistemde düzen ve istikrarı sağlamayı ve ülkenin yeniden inşası için net bir yön belirlemeyi başardığını aktardı. Dış politikada ise tüm ülkelerle etkileşimlerini dengeli ve ekonomi odaklı bir yaklaşımla yürüttüklerini, ilişkileri karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve içişlerine karışmama ilkeleri üzerine genişlettiklerini söyledi.

Farahmand, 'Afganistan, topraklarımızın olumsuz rekabet ve düşmanlık arenası değil, işbirliği, ticaret ve medeniyet ilişkilerinin merkezi olduğu mesajını herkese iletti' diyerek ülkesinin barış, istikrar ve ekonomik büyüme yolunda ilerlediğini ifade etti.

Sadin Ayyıldız da konuşmasında 15 Ağustos 2021'in Afgan halkı için önemli bir tarih olduğunu, bu tarihle yeni bir dönemin başladığını belirtti. Ayyıldız, Türkiye'nin tarih boyunca Afganistan ve Afgan halkının yanında olduğunu vurguladı ve Afganistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve Afgan halkının refahının güçlendirilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Ayyıldız, 15 Ağustos 2021 sonrası Türkiye'nin Kabil'deki misyonunu açık tuttuğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, eğitim, kültür, ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılara geleneksel Afgan mutfağından yemekler ikram edildi.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, "İşgalin Sona Ermesi ve Zafer Günü"nün 4. yıl dönümü kutlandı.