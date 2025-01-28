Afrika, 5 Yılda 300 Milyon Kişiye Elektrik Erişimi Hedefliyor

Afrika Ülkeleri Elektriğe Erişimi Artırmak İçin Harekete Geçti

Afrika ülkeleri, Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) işbirliğiyle düzenlenen Enerji Zirvesi'nde, kıta genelinde 5 yılda 300 milyon kişinin elektriğe erişimini sağlamayı taahhüt etti.

Zirve Detayları

Tanzanya'nın liman kenti Darüsselam’da "Misyon 300" temasıyla başlayan ve yarın da devam edecek olan zirveye, bazı Afrika ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları, bakanları, uluslararası ve bölgesel örgütler ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Dünya Bankası'ndan Destek

Zirvede konuşan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Afrika'da 5 yıl içinde 300 milyon kişinin elektriğe erişimini sağlama projesinin kıtanın kalkınmasına ve yeni iş alanlarının açılmasına önemli katkılar sağlayacağını şu sözleriyle belirtti: "Dünya Bankası bu projeye yaklaşık 40 milyar dolar sunacak, AfDB ise 15 milyar dolar destek sağlayacak." Banga, geri kalan kısmın özel yatırımcılar ve diğer kaynaklardan sağlanacağını açıkladı.

Proje ve Hedefler

AfDB Başkan Yardımcısı Kevin Kariuki, elektrik şebekelerini en az maliyetle genişletmeyi ve yeniden kullanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Zirvede, Afrika'nın 2030 yılına kadar uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlamak için ortak kararlar alındı.

Senegal, Zambiya, Tanzanya ve Nijerya gibi ülkeler, elektrik şirketlerinde reform yapma kararı alırken, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek ve ulusal elektriğe erişimi iyileştirmek için hedeflerini yükseltme taahhüdünde bulundu.

Finansman Hedefleri

Nisan 2024'te Dünya Bankası ve AfDB tarafından başlatılan bu projeye enerji sektöründeki birçok aktör katılmaya hazırlanıyor. Proje için çok taraflı kalkınma bankaları, kalkınma ajansları, finans kuruluşları, özel işletmeler ve hayırseverlerden en az 90 milyar dolar sermaye sağlanması hedefleniyor.

Gelecek Potansiyeli

Dünya Bankası ve AfDB, hedeflenen yeni bağlantıların yarısının mevcut ulusal şebekelerden, diğer yarısının ise rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını belirtiyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Afrika güneş enerjisi üretimi için büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, yeterli kapasite henüz oluşturulmuş değil. Kıtada yaklaşık 600 milyon kişi elektrikten mahrum yaşıyor, Nijerya'da tahminen 90 milyon kişi, yani nüfusunun %40'ı elektriğe erişiminin olmadığını belirtiyor.