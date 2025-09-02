Afrika Birliği, ABD'nin Ruanda ve Uganda Anlaşmalarına Tepki Gösterdi

Afrika Birliği'nden ABD ile Yapılan Göç Anlaşmalarına Sert Uyarı

Afrika Birliği (AfB), Ruanda ve Uganda'nın ABD ile imzaladığı 'sığınma talebi reddedilenlerin kabulüne olanak tanıyan anlaşmalardan' derin endişe duyduğunu açıkladı.

Haklar ve şeffaflık çağrısı

Afrika Birliği İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu açıklamasında, bu tür anlaşmaların kapsamına ilişkin ciddi kaygılar dile getirildi. Komisyon, Ruanda, Uganda ve diğer Afrika devletlerini söz konusu anlaşmalarda şeffaflığı sağlamaya, sınır dışı edilenlerin haklarını korumaya ve kıtayı keyfi sınır dışılara açık bir alana dönüştürme riski taşıyan politikalardan kaçınmaya çağırdı.

Açıklamada, bu tür anlaşmaların 'ilgili kişileri temel haklarının ihlaline yönelik artan risklere maruz bıraktığı' belirtilerek, geri göndermeme ilkesi ve toplu sınır dışı yasağı ile uluslararası ve bölgesel anlaşmalar kapsamındaki haysiyet ve sığınma haklarını ihlal edebileceği uyarısı yapıldı.

Uganda'nın 'geçici' anlaşması

Metinde ayrıca, Uganda'nın ağustos ayında ABD ile sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek üzere 'geçici' bir anlaşmaya vardığını duyurduğu, bu adımla Ruanda, Esvatini ve Güney Sudan gibi ABD'den sınır dışı edilenleri kabul eden ülkelere katıldığı hatırlatıldı.

Komisyon, bu gelişmeler ışığında, anlaşmaların uygulanmasında uluslararası hukuka uygunluk ve insan hakları standartlarının öncelikli tutulması gerektiğini vurguladı.