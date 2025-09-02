DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,51%
ALTIN
4.606,88 -0,21%
BITCOIN
4.529.906,57 -1,2%

Afrika Birliği, ABD'nin Ruanda ve Uganda Anlaşmalarına Tepki Gösterdi

Afrika Birliği, Ruanda ve Uganda'nın ABD ile yaptığı göç anlaşmalarının keyfi sınır dışılara ve hak ihlallerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:29
Afrika Birliği, ABD'nin Ruanda ve Uganda Anlaşmalarına Tepki Gösterdi

Afrika Birliği'nden ABD ile Yapılan Göç Anlaşmalarına Sert Uyarı

Afrika Birliği (AfB), Ruanda ve Uganda'nın ABD ile imzaladığı 'sığınma talebi reddedilenlerin kabulüne olanak tanıyan anlaşmalardan' derin endişe duyduğunu açıkladı.

Haklar ve şeffaflık çağrısı

Afrika Birliği İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu açıklamasında, bu tür anlaşmaların kapsamına ilişkin ciddi kaygılar dile getirildi. Komisyon, Ruanda, Uganda ve diğer Afrika devletlerini söz konusu anlaşmalarda şeffaflığı sağlamaya, sınır dışı edilenlerin haklarını korumaya ve kıtayı keyfi sınır dışılara açık bir alana dönüştürme riski taşıyan politikalardan kaçınmaya çağırdı.

Açıklamada, bu tür anlaşmaların 'ilgili kişileri temel haklarının ihlaline yönelik artan risklere maruz bıraktığı' belirtilerek, geri göndermeme ilkesi ve toplu sınır dışı yasağı ile uluslararası ve bölgesel anlaşmalar kapsamındaki haysiyet ve sığınma haklarını ihlal edebileceği uyarısı yapıldı.

Uganda'nın 'geçici' anlaşması

Metinde ayrıca, Uganda'nın ağustos ayında ABD ile sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek üzere 'geçici' bir anlaşmaya vardığını duyurduğu, bu adımla Ruanda, Esvatini ve Güney Sudan gibi ABD'den sınır dışı edilenleri kabul eden ülkelere katıldığı hatırlatıldı.

Komisyon, bu gelişmeler ışığında, anlaşmaların uygulanmasında uluslararası hukuka uygunluk ve insan hakları standartlarının öncelikli tutulması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
5
Ordu Ünye'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Kremlin: Rusya-ABD dışişleri bakanlıkları arasında yeni istişare turu planlanıyor
7
Eber Gölü'ne Giriş Yasağı: Sazlık Yangınları Afyonkarahisar'da Etkin

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter