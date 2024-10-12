DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.146.188,3 0,51%

Afrika'da Yaban Hayatı Popülasyonu Dramatik Şekilde Azalıyor

Afrika'daki yaban hayatı popülasyonu son 50 yılda %76 düştü, WWF'nin raporu tehlikeli durumu gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:31
Afrika'da Yaban Hayatı Popülasyonu Dramatik Şekilde Azalıyor

Afrika'nın Yaban Hayatı Tehlikede

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Afrika'da yaban hayvanı popülasyonunun son yarım yüzyılda %76 oranında azaldığını duyurdu. Bu bilgi, WWF Kenya tarafından yayımlanan yeni "Yaşayan Gezegen Raporu"nda yer aldı.

Yaban Hayatının Düşüş Nedenleri

WWF'nin raporu, Afrika'daki ekosistemlerin bozulmasının yaban hayvanlarının sayısını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekiyor. Kuraklık, yaşam alanlarının kaybı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türlerin yayılması, hastalıklar ve aşırı avlanma gibi faktörler, yaban hayatını tehdit eden başlıca sebepler arasında sıralandı.

Acil Dönüşüm İhtiyacı

Raporda yer alan bir yorumda, "Bu son derece kaygı verici durum, Afrika'nın doğal yaşam alanlarının ve buna bağlı geçim kaynaklarının korunabilmesi için acil şekilde dönüşümü gerektiren eylemler yapılmasını zorunlu kılıyor,” denildi.

Tatlı Su Ekosistemleri Tehdit Altında

Özellikle tatlı su ekosistemlerinin yaban hayatındaki azalmadan en fazla etkilenen alan olduğu belirtilirken, kara ve deniz türlerinin de bu olumsuz etkiyi hissettiği vurgulandı. Yaban hayatındaki düşüşün, Afrika'nın yerel halklarının temel geçim kaynaklarını da tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris ve Roma Arasındaki Dizi Çekim Krizi: 'Emily Paris'te'
2
Bakan Göktaş G20'de Kadına Yönelik Şiddet ve Filistin Konularında Tepkilerini Açıkladı
3
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 44 Gözaltı
4
Günlük Gündem Özeti: 12 Ekim 2024
5
Neuenrade'de Mevlana Camisi Törenle İbadeğe Açıldı
6
Afrika'da Yaban Hayatı Popülasyonu Dramatik Şekilde Azalıyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak