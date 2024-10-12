Afrika'da Yaban Hayatı Popülasyonu Dramatik Şekilde Azalıyor

Afrika'nın Yaban Hayatı Tehlikede

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Afrika'da yaban hayvanı popülasyonunun son yarım yüzyılda %76 oranında azaldığını duyurdu. Bu bilgi, WWF Kenya tarafından yayımlanan yeni "Yaşayan Gezegen Raporu"nda yer aldı.

Yaban Hayatının Düşüş Nedenleri

WWF'nin raporu, Afrika'daki ekosistemlerin bozulmasının yaban hayvanlarının sayısını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekiyor. Kuraklık, yaşam alanlarının kaybı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türlerin yayılması, hastalıklar ve aşırı avlanma gibi faktörler, yaban hayatını tehdit eden başlıca sebepler arasında sıralandı.

Acil Dönüşüm İhtiyacı

Raporda yer alan bir yorumda, "Bu son derece kaygı verici durum, Afrika'nın doğal yaşam alanlarının ve buna bağlı geçim kaynaklarının korunabilmesi için acil şekilde dönüşümü gerektiren eylemler yapılmasını zorunlu kılıyor,” denildi.

Tatlı Su Ekosistemleri Tehdit Altında

Özellikle tatlı su ekosistemlerinin yaban hayatındaki azalmadan en fazla etkilenen alan olduğu belirtilirken, kara ve deniz türlerinin de bu olumsuz etkiyi hissettiği vurgulandı. Yaban hayatındaki düşüşün, Afrika'nın yerel halklarının temel geçim kaynaklarını da tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.