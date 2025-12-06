Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne 64 Yeni Araç Hizmete Girdi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 64 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi; Vali Uğur Turan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu konuştu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 03:08
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne 64 Yeni Araç Hizmete Girdi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne 64 yeni araç teslim edildi

Sosyal Tesisler'de düzenlenen törenle araçlar resmen hizmete alındı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine tahsis edilen 64 yeni araç, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle hizmete başladı.

Törende konuşan Vali Uğur Turan, yeni araçların sahadaki hareket kabiliyetini, anında müdahale kapasitesini ve operasyonel etkinliği belirgin şekilde artıracağını vurguladı. Vali Turan, araçların vatandaşların huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalara önemli bir ivme kazandıracağını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da törende yaptığı konuşmada, vatandaşların huzuru için gece gündüz fedakarca görev yaptıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi ve 64 yeni araç resmi olarak hizmete alındı.

KIRKLARELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ TAHSİS EDİLEN 64 YENİ ARAÇ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE...

KIRKLARELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ TAHSİS EDİLEN 64 YENİ ARAÇ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE BAŞLADI.

KIRKLARELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ TAHSİS EDİLEN 64 YENİ ARAÇ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi ve Sızıntı: Yakutiye'de Ekipler Müdahale Ediyor
2
Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü 1.73 Promil Çıktı: 68 bin 466 TL Ceza
3
Kayseri'de İki Otomobil Cami Bahçesine Girdi: Yaralanan Yok
4
Malatya'da Silahlı Yaralama: Yaralı Araçla Taşınıp Yol Kenarına Atıldı
5
Didim Belediyesi Teyakkuzda: Şiddetli Yağışa Anında Müdahale
6
Özdemir: Terörsüz Türkiye Devlet Projesi; Gazetecilere Yeşil Pasaport ve Konut
7
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar