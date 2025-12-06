Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne 64 Yeni Araç Hizmete Girdi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne 64 yeni araç teslim edildi

Sosyal Tesisler'de düzenlenen törenle araçlar resmen hizmete alındı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine tahsis edilen 64 yeni araç, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle hizmete başladı.

Törende konuşan Vali Uğur Turan, yeni araçların sahadaki hareket kabiliyetini, anında müdahale kapasitesini ve operasyonel etkinliği belirgin şekilde artıracağını vurguladı. Vali Turan, araçların vatandaşların huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalara önemli bir ivme kazandıracağını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da törende yaptığı konuşmada, vatandaşların huzuru için gece gündüz fedakarca görev yaptıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi ve 64 yeni araç resmi olarak hizmete alındı.

