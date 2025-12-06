Osmaniye'de Tüplerin Bulunduğu Evde Yangın: Patlama Anları Kamerada

Osmaniye Yeniköy'de tüplerin bulunduğu evde çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı; 5 itfaiye ekibi yaklaşık 3 saatte yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:09
Olayın detayları

Osmaniye'nin merkeze bağlı Yeniköy Köyü'nde, mutfak tüplerinin bulunduğu bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesiyle evde bulunan tüpler art arda patlamaya başladı; patlama anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 5 itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı, ancak evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

İnceleme

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma ve inceleme başlatıldı.

