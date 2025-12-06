Osmaniye'de tüplerin bulunduğu evde yangın: Patlama anları kamerada

Olayın detayları

Osmaniye'nin merkeze bağlı Yeniköy Köyü'nde, mutfak tüplerinin bulunduğu bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesiyle evde bulunan tüpler art arda patlamaya başladı; patlama anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 5 itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı, ancak evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

İnceleme

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma ve inceleme başlatıldı.

