Afrika Penguenlerinin Geleceği Tehlikede

Afrika Penguenlerinin Yok Oluş Tehlikesi

Nelson Mandela Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lorien Pichegru, Afrika penguenlerinin, iklim krizi ve petrol arama faaliyetleri sebebiyle 2035 yılına kadar yok olabileceğini öngördü.

İklim Krizi ve İnsan Etkileri

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve insan aktiviteleri, pek çok türün yaşamını tehdit ediyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Afrika penguenlerinin de bu tehditler arasında yer aldığını vurguluyor.

Afrika Penguenlerinin Nüfusu Düşüyor

Afrika penguenlerinin nüfusu, 1956 yılında yaklaşık 300 binken, 1984'te IUCN tarafından "hassas türler" kategorisine alındı. 20. yüzyılın başında ise bu türün 1,5 ila 3 milyon arasında bir nüfusa sahip olduğu belirtiliyor. 1993 yılında 44 bin 300 çiftken, günümüzde bu rakamın 9 bin 900 çifte düştüğü görülüyor.

İletişim Yöntemlerinin Etkisi

Prof. Pichegru, penguenlerin bazen avlanmalarını kolaylaştıran koordinasyon yöntemleri geliştirdiğini belirtti. Ancak, petrol arama faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü bu iletişimi aksatıyor. Penguenlerin bu gürültülerden kaçmak için kıyıdan uzaklaştığını söyleyen Pichegru, bu durumun ölüme yol açtığını aktardı.

Koruma Çabaları ve Gelecek Tahminleri

Pichegru, Afrika penguenlerinin korunması adına hızla harekete geçilmesi ve bu türün "nesli kritik olarak tükenme tehditinde olan türler" kategorisine alınması gerektiğini savundu. Her yıl popülasyonlarının yüzde 8'inin kaybolduğunu kaydeden Pichegru, 2035 yılına gelindiğinde yok olmalarının öngörüldüğünü ifade etti.

Ekosistem Üzerindeki Etkiler

Penguenlerin neslinin tükenmesinin sadece bu türü değil; aynı zamanda bölgedeki balık türleri, deniz memelileri ve diğer kuş türlerini de tehdit edeceği uyarısını yapan Pichegru, insanların bu sevimli hayvanları kurtarmak için savaşacağını düşünüyor. "Penguenler ortadan kaybolduğunda diğer türler de onları takip edecektir" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.