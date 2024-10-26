DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.300.253,29 -0,2%

Afrika Penguenlerinin Geleceği Tehlikede

İklim değişikliği ve petrol çalışmaları Afrika penguenlerinin neslini tehdit ediyor. Bilim insanları acil önlemler çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:05
Afrika Penguenlerinin Geleceği Tehlikede

Afrika Penguenlerinin Yok Oluş Tehlikesi

Nelson Mandela Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lorien Pichegru, Afrika penguenlerinin, iklim krizi ve petrol arama faaliyetleri sebebiyle 2035 yılına kadar yok olabileceğini öngördü.

İklim Krizi ve İnsan Etkileri

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve insan aktiviteleri, pek çok türün yaşamını tehdit ediyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Afrika penguenlerinin de bu tehditler arasında yer aldığını vurguluyor.

Afrika Penguenlerinin Nüfusu Düşüyor

Afrika penguenlerinin nüfusu, 1956 yılında yaklaşık 300 binken, 1984'te IUCN tarafından "hassas türler" kategorisine alındı. 20. yüzyılın başında ise bu türün 1,5 ila 3 milyon arasında bir nüfusa sahip olduğu belirtiliyor. 1993 yılında 44 bin 300 çiftken, günümüzde bu rakamın 9 bin 900 çifte düştüğü görülüyor.

İletişim Yöntemlerinin Etkisi

Prof. Pichegru, penguenlerin bazen avlanmalarını kolaylaştıran koordinasyon yöntemleri geliştirdiğini belirtti. Ancak, petrol arama faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü bu iletişimi aksatıyor. Penguenlerin bu gürültülerden kaçmak için kıyıdan uzaklaştığını söyleyen Pichegru, bu durumun ölüme yol açtığını aktardı.

Koruma Çabaları ve Gelecek Tahminleri

Pichegru, Afrika penguenlerinin korunması adına hızla harekete geçilmesi ve bu türün "nesli kritik olarak tükenme tehditinde olan türler" kategorisine alınması gerektiğini savundu. Her yıl popülasyonlarının yüzde 8'inin kaybolduğunu kaydeden Pichegru, 2035 yılına gelindiğinde yok olmalarının öngörüldüğünü ifade etti.

Ekosistem Üzerindeki Etkiler

Penguenlerin neslinin tükenmesinin sadece bu türü değil; aynı zamanda bölgedeki balık türleri, deniz memelileri ve diğer kuş türlerini de tehdit edeceği uyarısını yapan Pichegru, insanların bu sevimli hayvanları kurtarmak için savaşacağını düşünüyor. "Penguenler ortadan kaybolduğunda diğer türler de onları takip edecektir" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
2
MEB'den Cumhuriyet Bayramı Kutlama Genelgesi
3
İran, İsrail Saldırılarında İki Askerini Kaybetti
4
Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
5
Adnan Oktar Davasında Müsadere Kararları Alındı
6
Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Tutuklama
7
İsrail Ana Muhalefet Lideri, İran Saldırısını Eleştirdi

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi