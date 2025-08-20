DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,69 -0,06%
ALTIN
4.406,17 -0,77%
BITCOIN
4.673.994,19 -0,67%

Afrin'de Genel Güvenlik Teşkilatı Alımına Yoğun Başvuru

Suriye İçişleri Bakanlığı duyurusu sonrası Afrin'de Genel Güvenlik Teşkilatı alımına merkez ve köylerden yüzlerce genç başvurdu. Başvuru süresi 3 gün.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:47
Afrin'de Genel Güvenlik Teşkilatı Alımına Yoğun Başvuru

Afrin'de Genel Güvenlik Teşkilatı alımına yoğun ilgi

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından Genel Güvenlik Teşkilatı kadrosu için başvuru süreci, Afrin merkez karakolu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Başvurular, merkez ve köylerden gelen çok sayıda genci kapsıyor.

Başvuru süreci ve talepler

Personel alımının başvuru süresinin 3 gün olduğu bildirildi. Hesendere köyünden gelen ve kimlik bilgileriyle başvurusunu yapan Kawa Kawa, AA muhabirine şu değerlendirmeyi yaptı: "Halkımıza hizmet etmek ve bölgemizi korumak, Afrin'i ve tüm Suriye'yi daha güzel günlere kavuşturmak istiyoruz. Hangi bölge olursa olsun korumaya hazırız."

Kevkebe köyünden gelen Muhammed Naser, duyuruyu sosyal medyadan öğrendiğini ve kendisi gibi yüzlerce gencin başvuruda bulunduğunu belirtirken, "Afrin halkına ve ilçemize hizmet etmek için büyük bir fırsat." dedi.

İbbin köyünden gelen Mustafa Ebu Halit, yoğun katılımdan söz ederek, "Durumlar gayet iyi, yoğun ilgi var. Şu ana kadar 150-200 genç başvuruda bulundu. Yetkililer başvuru yapanlara son derece iyi davranıyor." ifadelerini kullandı.

Mabatlı'nın Alevi toplumundan Abbas Muhammed Hamada, ülkenin yeni yönetiminin çalışmalarıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, bu kimliğin ve milliyetin taşıyıcılarıyız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aramızda sorun kalmayacaktır." dedi.

Afrinli Hristiyan Loay Mazan ise ülkesinin güvenliği için Genel Güvenlik Teşkilatı'na katılmak istediğini belirtti; şehir merkezine geldiklerini ve aralarında mezhep ya da din ayrımı olmadığını vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığının güvenlik personeli alımı için farklı din ve etnik kökenden yüzlerce...

Suriye İçişleri Bakanlığının güvenlik personeli alımı için farklı din ve etnik kökenden yüzlerce genç, Genel Güvenlik Teşkilatına katılabilmek amacıyla Afrin merkez karakolu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriye İçişleri Bakanlığının güvenlik personeli alımı için farklı din ve etnik kökenden yüzlerce...

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi
2
Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
İranlı Minyatür Sanatçısı Yakup Cem Başkentte Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Muş'ta Köy-Gel-Der, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılını Meşalelerle Kutladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı