Afrin'de Genel Güvenlik Teşkilatı Alımına Yoğun Başvuru

Afrin'de Genel Güvenlik Teşkilatı alımına yoğun ilgi

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından Genel Güvenlik Teşkilatı kadrosu için başvuru süreci, Afrin merkez karakolu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Başvurular, merkez ve köylerden gelen çok sayıda genci kapsıyor.

Başvuru süreci ve talepler

Personel alımının başvuru süresinin 3 gün olduğu bildirildi. Hesendere köyünden gelen ve kimlik bilgileriyle başvurusunu yapan Kawa Kawa, AA muhabirine şu değerlendirmeyi yaptı: "Halkımıza hizmet etmek ve bölgemizi korumak, Afrin'i ve tüm Suriye'yi daha güzel günlere kavuşturmak istiyoruz. Hangi bölge olursa olsun korumaya hazırız."

Kevkebe köyünden gelen Muhammed Naser, duyuruyu sosyal medyadan öğrendiğini ve kendisi gibi yüzlerce gencin başvuruda bulunduğunu belirtirken, "Afrin halkına ve ilçemize hizmet etmek için büyük bir fırsat." dedi.

İbbin köyünden gelen Mustafa Ebu Halit, yoğun katılımdan söz ederek, "Durumlar gayet iyi, yoğun ilgi var. Şu ana kadar 150-200 genç başvuruda bulundu. Yetkililer başvuru yapanlara son derece iyi davranıyor." ifadelerini kullandı.

Mabatlı'nın Alevi toplumundan Abbas Muhammed Hamada, ülkenin yeni yönetiminin çalışmalarıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, bu kimliğin ve milliyetin taşıyıcılarıyız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aramızda sorun kalmayacaktır." dedi.

Afrinli Hristiyan Loay Mazan ise ülkesinin güvenliği için Genel Güvenlik Teşkilatı'na katılmak istediğini belirtti; şehir merkezine geldiklerini ve aralarında mezhep ya da din ayrımı olmadığını vurguladı.

