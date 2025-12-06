Giresun'da 97 Yaşındaki Hatice Pir Ev Yangınında Can Verdi

Olayın Detayları

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyünde yalnız yaşayan 97 yaşındaki Hatice Pir, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, küçük tüple yemek hazırladığı sırada yaşlı kadının eteği tutuştu ve alevler kısa sürede yayıldı.

Bacadan yükselen dumanı fark eden komşular, eve girdiklerinde Hatice Pir’in alevler içinde olduğunu görerek durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 97 yaşındaki Pir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİNE BAĞLI ARALIK KÖYÜ’NDE YALNIZ YAŞAYAN 97 YAŞINDAKİ HATİCE PİR, EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YAŞAMINI YİTİRDİ.