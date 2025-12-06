Şam’da 'Suriye Devrimi Askeri Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından ülkenin özgürleştirilmesinin ilk yıl dönümü kapsamında, Suriye Savunma Bakanlığı ile Şam Valiliği iş birliğiyle düzenlenen "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" dün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın kapsamı ve sergilenenler

Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, Suriye halkının iç savaş yıllarındaki çabalarını ve fedakarlıklarını ön plana çıkarmayı amaçladı. Suriye’nin askeri kurumlarının geniş katılımıyla organize edilen fuarda, savaşta kullanılmış çok sayıda zırhlı araç ve askeri teçhizat sergilendi.

Fuar alanı, "şehitler köşesi", füzeler, hafif ve ağır silahlar ile askeri medya bölümlerine ev sahipliği yaptı. Her stantta görevlendirilen askerler, ziyaretçilere sergilenen tüm silah, araç ve elektronik cihazların tamamen yerel imkanlarla geliştirildiğini ve modifiye edildiğini anlattı.

Devrim sürecinde dışarıdan temin edilmek yerine yerli imkanlarla üretilen bu teçhizatlar, özgürlük mücadelesinde yıllar süren emek ve teknolojik birikime dikkat çekti.

Halkın ilgisi ve interaktif etkinlikler

Sergide savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve kişisel eşyaları yer alarak etkinliğe duygusal bir boyut kattı. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği alanda gençler için silah eğitimi, cephede kullanılan tank ve zırhlı araçlara binme deneyimi ve askeri dron kullanımı gibi interaktif etkinlikler düzenlendi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Fuar alanındaki yetkililerden Tuğgeneral Halid el-Ahmed, ilginin beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Ziyaretçilerin çoğu, özgürlük savaşının sandıkları gibi kısa süreli değil, yıllar süren yoğun bir çalışmanın ve yerli üretim gücünün ürünü olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı Medya Ofisi yetkilisi Hamza Bayrakdar ise askeri medyanın savaş yıllarındaki kritik rolüne dikkat çekti. Bayraktar, psikolojik harbin Esad rejimi askerleri üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Askeri medya, rejimin kayıplarını belgeleyip operasyonları kayıt altına alarak savaşın yarısını oluşturdu" dedi.

Resmi ziyaret

Fuarın dünkü açılışında, resmi ziyaret kapsamında Suriye’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da fuar alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu’na Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra eşlik etti.

