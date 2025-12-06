Şam’da 'Suriye Devrimi Askeri Fuarı' Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Şam’da düzenlenen 'Suriye Devrimi Askeri Fuarı', özgürlüğün ilk yıl dönümünde yerli üretim askeri teçhizat ve interaktif sergilerle açıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:10
Şam’da 'Suriye Devrimi Askeri Fuarı' Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Şam’da 'Suriye Devrimi Askeri Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından ülkenin özgürleştirilmesinin ilk yıl dönümü kapsamında, Suriye Savunma Bakanlığı ile Şam Valiliği iş birliğiyle düzenlenen "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" dün ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın kapsamı ve sergilenenler

Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, Suriye halkının iç savaş yıllarındaki çabalarını ve fedakarlıklarını ön plana çıkarmayı amaçladı. Suriye’nin askeri kurumlarının geniş katılımıyla organize edilen fuarda, savaşta kullanılmış çok sayıda zırhlı araç ve askeri teçhizat sergilendi.

Fuar alanı, "şehitler köşesi", füzeler, hafif ve ağır silahlar ile askeri medya bölümlerine ev sahipliği yaptı. Her stantta görevlendirilen askerler, ziyaretçilere sergilenen tüm silah, araç ve elektronik cihazların tamamen yerel imkanlarla geliştirildiğini ve modifiye edildiğini anlattı.

Devrim sürecinde dışarıdan temin edilmek yerine yerli imkanlarla üretilen bu teçhizatlar, özgürlük mücadelesinde yıllar süren emek ve teknolojik birikime dikkat çekti.

Halkın ilgisi ve interaktif etkinlikler

Sergide savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve kişisel eşyaları yer alarak etkinliğe duygusal bir boyut kattı. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği alanda gençler için silah eğitimi, cephede kullanılan tank ve zırhlı araçlara binme deneyimi ve askeri dron kullanımı gibi interaktif etkinlikler düzenlendi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Fuar alanındaki yetkililerden Tuğgeneral Halid el-Ahmed, ilginin beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Ziyaretçilerin çoğu, özgürlük savaşının sandıkları gibi kısa süreli değil, yıllar süren yoğun bir çalışmanın ve yerli üretim gücünün ürünü olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı Medya Ofisi yetkilisi Hamza Bayrakdar ise askeri medyanın savaş yıllarındaki kritik rolüne dikkat çekti. Bayraktar, psikolojik harbin Esad rejimi askerleri üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Askeri medya, rejimin kayıplarını belgeleyip operasyonları kayıt altına alarak savaşın yarısını oluşturdu" dedi.

Resmi ziyaret

Fuarın dünkü açılışında, resmi ziyaret kapsamında Suriye’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da fuar alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu’na Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra eşlik etti.

ŞAM (İHA) - ESKİ SURİYE DEVLET BAŞKANI BEŞAR ESAD’IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN ÜLKENİN...

ŞAM (İHA) - ESKİ SURİYE DEVLET BAŞKANI BEŞAR ESAD’IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN ÜLKENİN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİNİN İLK YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA, SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI İLE ŞAM VALİLİĞİ’NİN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "SURİYE DEVRİMİ ASKERİ FUARI" DÜN ZİYARETÇİLERE KAPILARINI AÇTI.

ŞAM (İHA) - ESKİ SURİYE DEVLET BAŞKANI BEŞAR ESAD’IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN ÜLKENİN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 İlçenin Muhtarları Tek Ses: Sapanca Gölü 'Sanayinin Değil Yaşamın Kaynağı'
2
Sivas'ta Cezaevi Otobüsü Kaza Yaptı: Vali Şimşek Yaralıları Ziyaret Etti
3
Macron 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy, Starmer ve Merz ile Görüşecek
4
Vahap Seçer: Mersin’i Çok Daha Muhteşem Bir Kent Yapacağız
5
Niğde'de Tavuk Döner Şüphesi: 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
6
Kayseri'de 30 İşçi Tavuk Pilav Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi