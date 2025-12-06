İskenderun'da Otluk Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

İskenderun Buluttepe Mahallesi'ndeki otluk yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki ağaçlıklara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü; soğutma ve inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:10
Buluttepe Mahallesi'ndeki alevler kontrol altına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan otluk yangını, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Buluttepe Mahallesi’nde bir boş alanda başladı; mahallede dumanların yükseldiğinin görülmesi üzerine ihbar yapıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ederek alevlerin çevredeki ağaçlık alana sıçramasını önledi ve yangını kontrol altına alıp tamamen söndürdü.

Ekiplerin bölgeye yönelik soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

