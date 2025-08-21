Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Afyon, Antep, Ankara ve Edirne'de yeni personel alımları başladı

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen personel alım ilanları kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Belediyelerden bakanlıklara, özel eğitim kurumlarından proje uygulama birimlerine kadar birçok alanda istihdam fırsatları doğdu. Afyonkarahisar, Edirne ve Gaziantep başta olmak üzere yayımlanan ilanların ayrıntıları şöyle:

Afyonkarahisar - Pazarağaç Belediyesi: İtfaiye eri ve diğer kadrolar

Pazarağaç Belediyesi, lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrı kadrolarda personel alımı ilanı yayımladı. KPSS taban puanı 60 olarak belirlendi. Pozisyon dağılımı şu şekilde:

- Lise mezunları (KPSS P94): Memur

- Lisans mezunları (KPSS P3): Zabıta Memuru

- Önlisans mezunları (KPSS P93): İtfaiye Eri

Tüm pozisyonlar için en az B sınıfı sürücü belgesi şartı aranıyor.

Edirne Belediyesi: Toplam 30 kişilik zabıta ve itfaiye alımı

Edirne Belediyesi, toplam 30 kişilik zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylara ilave imkanlar sunulacak. İlan notları arasında şunlar dikkat çekiyor:

- İtfaiye eri kadrolarında makine, elektrik, inşaat teknolojisi gibi teknik ön lisans programlarından mezun olanlara ve itfaiyecilik ile sivil savunma bölümü mezunlarına öncelik veriliyor.

- Lise mezunları için açılan itfaiye eri kadrosunda en az C sınıfı ehliyet şartı bulunuyor.

- Zabıta memurluğu pozisyonu için ise mühendislik fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Edirne Belediyesi ilanında da KPSS taban puanı 60 olarak açıklandı.

Gaziantep ve Sanayi Bakanlığı: Eğitim kurumları ve proje danışmanları

Gaziantep'te faaliyet gösteren Özel Sakine Yüksel Batmazoğlu Kız Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu, MEB atama şartlarını taşıyan bir rehber öğretmen arıyor. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında tam zamanlı çalışacak bireysel danışmanlar istihdam edecek.

Proje Uygulama Birimi için açılan pozisyonlar arasında Finansal Yönetim Uzmanı ve İnşaat Mühendisi yer alıyor. Başvuracak adayların, ilgili iş tanımlarını inceleyerek Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini 16 Eylül 2025 tarihi saat 16:00'ya kadar elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

Başvuru ve takip önerileri

İlanlara başvuracak adayların başvuru şartlarını ve gerekli belgeleri ilanın yayımlandığı resmi kaynaklardan doğrulamaları önem taşıyor. KPSS puanları, mezuniyet şartları, sürücü belgesi gereksinimleri ve son başvuru tarihleri ilanlara göre değişebiliyor; bu nedenle başvuruların zamanında tamamlanması önerilir.