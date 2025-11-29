Afyonkarahisar Bolvadin'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaçan Kavşağı yakınlarında meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bir motosiklet kazası yaşandı.

Kaza, Kaçan Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 03 AIP 350 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarpıp peyzaj alanına devrildi.

Motosikletin yaklaşık 10 metre sürüklendiği ve olayda sürücü ile yanında bulunan S.N.'nin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KALDIRIMA ÇARPARAK PEYZAJ ALANINA DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.