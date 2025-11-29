Afyonkarahisar Bolvadin'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, A.N. idaresindeki 03 AIP 350 plakalı motosiklet kaldırıma çarpıp devrildi; sürücü ve S.N. yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:15
Kaçan Kavşağı yakınlarında meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bir motosiklet kazası yaşandı.

Kaza, Kaçan Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 03 AIP 350 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarpıp peyzaj alanına devrildi.

Motosikletin yaklaşık 10 metre sürüklendiği ve olayda sürücü ile yanında bulunan S.N.'nin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

