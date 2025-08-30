DOLAR
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 02:13
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 02:13
Cumhuriyet Köyü mevkiinde tali yoldan ana yola çıkış sırasında çarpışma

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Cumhuriyet Köyü mevkiinde meydana geldi. H.İ.K. (60) yönetimindeki otomobil tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada, R.A. (59) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile R.A.'nın kullandığı otomobildeki N.G.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan H.İ.K. kurtarılamadı.

