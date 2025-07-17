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Afyonkarahisar'da 1000 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Afyonkarahisar'da yaban hayatını korumak için 1000 kınalı keklik doğaya salındı. Ekipler, kekliklerin güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam edecek.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:34
Afyonkarahisar'da 1000 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Yaban Hayatını Koruma Adımı: Afyonkarahisar'da 1000 Kınalı Keklik Salındı

Afyonkarahisar, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin desteklenmesi amacıyla önemli bir adım atarak 1000 kınalı kekliği doğaya bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma, Kocatepe (Büyükkalecik) ve Erkmen beldeleri ile Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi.

Ekosistemin Korunmasına Destek

Salınan keklikler, ekosistemin korunmasını hedefliyor. Programda konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'de çil keklik üretiminin yalnızca Afyonkarahisar'da yapıldığını vurguladı. Vali Yiğitbaşı, 2009 yılından beri toplamda 144 bin kınalı ve 40 binin üzerinde çil keklik üretilip doğaya bırakıldığını belirtti.

Keklikler Doğayla Buluştu

Vali Yiğitbaşı, "Bu da bizim için mutluluk verici. Bugün hem doğayla buluştuk hem de milli parklar içerisinde kekliklerimizi doğaya salmış olduk. Burada av yasağı olduğu için arkadaşlarımız doğaya salınan kekliklerimizi izleyecekler. Onların herhangi bir şekilde insanlar tarafından zarar görmemesi ve avlanmaması gerekiyor," diyerek kekliklerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Keklik salım programına Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik, İl Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Albay Çağrı Demiröz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil ve ilgili kurum personelleri katıldı.

Afyonkarahisar'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 1000...

Afyonkarahisar'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 1000 kınalı keklik salındı. Keklik salımına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Albay Çağrı Demiröz (solda) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil (sağda) katıldı.

Afyonkarahisar'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 1000...

Afyonkarahisar'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 1000 kınalı keklik salındı. Keklik salımına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Albay Çağrı Demiröz (solda) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil (sağda) katıldı.

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