Afyonkarahisar'da 1300 rakımlı Eseli Yaylası'na mevsimin ilk karı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Akyuva köyü Eseli Yaylası (1300 rakım) mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:25
Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü Eseli Yaylası, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 1300 rakımlı Eseli Yaylası'nda kısa sürede çevreyi beyaz bir örtüyle kapladı ve köy sakinlerine kışın gelişini müjdeledi.

Bölge halkı, kar yağışını cep telefonlarıyla kaydederek görüntüleri paylaştı; doğa harikası manzaralar sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

Köy sakinleri, yüksek rakımlı yaylada her yıl erken düşen karın bu yıl da etkisini gösterdiğini belirtti. Oluşan beyaz örtü, fotoğraf meraklıları ve doğaseverler için etkileyici görüntüler sundu.

