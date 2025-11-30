Afyonkarahisar'da 1300 rakımlı Eseli Yaylası'na mevsimin ilk karı

Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü Eseli Yaylası, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 1300 rakımlı Eseli Yaylası'nda kısa sürede çevreyi beyaz bir örtüyle kapladı ve köy sakinlerine kışın gelişini müjdeledi.

Bölge halkı, kar yağışını cep telefonlarıyla kaydederek görüntüleri paylaştı; doğa harikası manzaralar sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

Köy sakinleri, yüksek rakımlı yaylada her yıl erken düşen karın bu yıl da etkisini gösterdiğini belirtti. Oluşan beyaz örtü, fotoğraf meraklıları ve doğaseverler için etkileyici görüntüler sundu.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI AKYUVA KÖYÜ ESELİ YAYLASI MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ. YAKLAŞIK 1300 RAKIMA SAHİP YAYLADA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE YAYLA ÇEVRESİNİ ÖRTÜYLE KAPLARKEN KÖY SAKİNLERİNE DE KIŞIN GELİŞİNİ MÜJDELEDİ.