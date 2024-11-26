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Afyonkarahisar'da 3 Elti, 3 Çocuğa Koruyucu Aile Oldu

Afyonkarahisar'da 3 elti, 3 çocuğa koruyucu aile olarak sevgiyle büyütüyor. Aile bağları güçleniyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:59
Afyonkarahisar'da 3 Elti, 3 Çocuğa Koruyucu Aile Oldu

Afyonkarahisar'da 3 Elti, 3 Çocuğa Koruyucu Aile Oldu

Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde yaşayan Şerife, Hatice ve Özlem Eroğul, koruyucu aile statüsüyle 3 çocuğun eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına büyük bir özveriyle yaklaşıyor. Toplamda 9 çocukları bulunan bu üç elti, çocuklarını sevgiyle büyütme kararlılığını sürdürüyor.

Hatice Eroğul'un Tecrübesi

Koruyucu aile olma yolunda ilk adımı atan Hatice Eroğul, daha önce bakımını üstlendikleri bir çocuğun büyüyerek yanlarından ayrıldığını belirtti. Bu deneyim, eltilerinin de koruyucu aile olmaya karar vermesinde önemli bir rol oynadı. Eroğul, oğluyla aralarındaki bağın kan bağı değil, can bağı olduğunu vurgulayarak, “Oğlumla hiç ayrılmıyoruz, bağımız çok güçlü.” dedi.

Eltiler Arasında Güçlü Bir Destek Ağı

Şerife Eroğul, koruyucu aile olmaya karar vermesinde Hatice Eroğul'dan etkilenerek bu yola çıktığını ifade etti. “Bu duygular anlatılmaz, yaşanır.” diyen Eroğul, çocuklarının birbirine yakın bir aile ortamında büyümesini sağladıklarını aktardı.

Özlem Eroğul'un Destek Duygusu

Özlem Eroğul da, 7 yıl önce koruyucu aile oldukları özel çocuğun kendilerine olan sevgisini sıkça dile getirerek, “Diğer aileler de hiç düşünmesin, hemen başvuru yapsınlar. Çocukta aile özlemi vardı.” açıklamasını yaptı. Böylece, çocukların aile ortamında büyümesinin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Kayınvalideden Destek Mesajı

Nasiye Eroğul, çocukları kendi torunları gibi çok sevdiğini belirterek, “Herkesin de koruyucu aile olmasını isterim. Yavrular ailede büyüsün.” şeklindeki duygularını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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