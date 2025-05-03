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Afyonkarahisar'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 68 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:44
Afyonkarahisar'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Yolkonak köyü'nde meydana gelen silahlı kavga, arazi anlaşmazlığı yüzünden bir cana mal oldu. Olayda 68 yaşındaki Ü.A., 38 yaşındaki S.A. ile 43 yaşındaki M.S.U. arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü.

Tartışmanın büyümesi sonucu Ü.A., tabancayla M.S.U.'yu vurdu. Aldığı ağır yaralar sonucu M.S.U. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Jandarma, olayla ilgili olarak şüpheliler Ü.A. ve S.A.'yı gözaltına aldı. M.S.U.'nun cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgada ölen kişinin cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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