Afyonkarahisar'da Babasını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar'da, babasını bıçaklayarak öldüren 27 yaşındaki H.U. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:55
Afyonkarahisar'da Babasını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 27 yaşındaki H.U., uyuduğu sırada babası Ö.U.'yu (52) bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay, Ortapınar köyünde gerçekleşti ve H.U.'nun psikolojik sorunları olduğu öne sürülüyor.

Olayın ardından ihbarda bulunulması üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.U.’nun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis, H.U.'yu gözaltına alarak jandarma karakoluna götürdü. Zanlının, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını uyurken bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı....

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını uyurken bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını uyurken bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı....

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde babasını uyurken bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

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