Afyonkarahisar'da Baskın: Saksılarda 46 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis, son bir haftalık denetimlerde saksılarda yetiştirilen 46 kök kenevir ile çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirdi; 21 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:26
İl Emniyet Müdürlüğü'nden son bir haftalık denetim raporu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde kent genelinde yürüttükleri denetimlerde bir adrese yaptıkları baskında saksılar içerisinde yetiştirilen 46 kök kenevir ele geçirdi.

Açıklamada, aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 21 kişinin yakalandığı bildirildi. Denetimler kapsamında toplam 9 bin 780 şahıs ve 2 bin 957 araç sorgulandı.

Denetimlerde ayrıca ele geçirilen malzemeler arasında 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 28 bıçak bulunduğu ve bu konuyla ilgili olarak 28 şahsa 82 bin 684 TL idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmelerine ilişkin verilen bilgilerde ise 35 adet sentetik ecza maddesi, 21,02 gr uyuşturucu madde, 1 gr uyuşturucu madde ile birlikte saksılarda yetiştirilen 46 kök kenevir bulunduğu belirtildi.

