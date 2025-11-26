Afyonkarahisar'da Baskın: Saksılarda 46 Kök Kenevir Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden son bir haftalık denetim raporu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde kent genelinde yürüttükleri denetimlerde bir adrese yaptıkları baskında saksılar içerisinde yetiştirilen 46 kök kenevir ele geçirdi.

Açıklamada, aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 21 kişinin yakalandığı bildirildi. Denetimler kapsamında toplam 9 bin 780 şahıs ve 2 bin 957 araç sorgulandı.

Denetimlerde ayrıca ele geçirilen malzemeler arasında 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 28 bıçak bulunduğu ve bu konuyla ilgili olarak 28 şahsa 82 bin 684 TL idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmelerine ilişkin verilen bilgilerde ise 35 adet sentetik ecza maddesi, 21,02 gr uyuşturucu madde, 1 gr uyuşturucu madde ile birlikte saksılarda yetiştirilen 46 kök kenevir bulunduğu belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BASKIN YAPILAN BİR ADRESSE SAKSILAR İÇERİSİNDE YETİŞTİRİLEN KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.