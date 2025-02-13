Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga Sonrası İntihar

Afyonkarahisar'da Tartışma Kanlı Bitti

Afyonkarahisar'ın Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, İ.G. (46), eşi E.G. (43) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışma kabusa dönüşürken, İ.G., eşini bıçakla kol ve göğsünden yaraladıktan sonra, aynı bıçakla intihar etti.

Olayı gören komşular, yaralı kadının yardım istemesi üzerine sağlık ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, E.G.'yi ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Maalesef, İ.G. ise intihar ederek yaşamını yitirdi ve cenazesi morga götürüldü.

Olayın Ardındaki Sebepler Araştırılıyor

Olayın nedenine dair incelemeler sürerken, Afyonkarahisar'da yaşanan bu üzücü olay, toplumu derinden sarstı.