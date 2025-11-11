Afyonkarahisar'da Binlerce Fidan Toprakla Buluştu — Şuhut'ta 11 Kasım'da Geleceğe Nefes

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Şuhut Kapalı Yüzme Havuzu bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Eser, doğaya sahip çıkmanın önemine değinerek, "Bugün diktiğimiz her fidan, geleceğimiz için bir umudu temsil ediyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir Şuhut bırakmak hepimizin ortak görevi" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla katıldığı etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Program sonunda katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

