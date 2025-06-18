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Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı Etkileyici Bir Açılışla Başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın katılımıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:31
Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı Etkileyici Bir Açılışla Başladı

Blok Mermer Fuarı'nın Açılışı Yapıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti. Fuarın açılışında Ağar, Türkiye'nin ihracat verileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İhracatta Yüzde 3,5 Artış

Ağar, "Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ulaştı. Son 12 ayda ise yıllıklandırılmış ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaşmıştır," dedi.

Türkiye'nin Ekonomik Büyüklüğü

Ticaret Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ve 16 bin dolara yakın kişi başı gelire ulaştığını vurgulayarak, "Bölgesinin en önemli üretim ve ihracat merkezi konumuna yükselmiş durumda. Bu, işte bu sorumluluk bilinciyle ortaya konan gayretlerin sonucudur," ifadelerini kullandı.

Küresel Zorluklar ve İhracat Hedefleri

Ağar, Türkiye'nin zorlu küresel koşulara rağmen ihracat tarafındaki artış eğiliminin devam ettiğine dikkat çekti. "Ekonomi programımızın küresel belirsizliklere rağmen hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini gösteriyor," dedi.

Afyonkarahisar ve Mermer Sektörü

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, ilin Türkiye'de üretilen blok mermerin üçte birini karşıladığını ve doğal taş sektörünün de kalbini oluşturduğunu belirtti. Törende ayrıca çok sayıda siyasi ve sektörel temsilci yer aldı.

Fuar, 21 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar (sağ 5), Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde...

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar (sağ 5), Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Blok Mermer Fuarı'nın açılışına katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar (sağ 5), Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde...

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar (sağ 5), Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Blok Mermer Fuarı'nın açılışına katıldı.

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