Afyonkarahisar'da Cezaevi Aracı Devrildi: 14 Yaralı

Afyonkarahisar'da Cezaevi Aracı Kazası

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, cezaevine ait bir ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay, 03 KS 703 plakalı aracın Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrilmesi ile gerçekleşti.

Olay Yeri ve Yaralılar

Kazada, araçta bulunanlar arasında 8 hükümlü bulunuyor. Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kazanın nedeni ve sürücünün kimliği hakkında araştırmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.