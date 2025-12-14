DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Menemen'de Otobüs ile Ticari Araç Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Menemen'de sabah saat 07.00'de meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Jandarma olay yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:20
Menemen'de Otobüs ile Ticari Araç Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Menemen'de Otobüs ile Ticari Araç Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu sabah saat 07.00 sıralarında ağır bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Günerli Mahallesi girişinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli istikametinden Foça yönüne seyir halinde olan A.B. (62) idaresindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi’ne giriş yapmak üzere kavşağa manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen H.B. (24) yönetimindeki 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Emre Dumanlar (43)'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan sürücü H.B. ile arka koltukta oturan E.Ç. (47) yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma ve Cenaze

Olay yerinde jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. İncelemenin ardından Emre Dumanlar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dumanlar'ın sabah vakti işe gitmek üzere yola çıktığı, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenazenin yarın Hatundere Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedileceği bildirildi.

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU...

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Manisa'da Kanala Düşen Motosiklet Sürücüsü Arif Caner Çiçek Hayatını Kaybetti
7
İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda 8 Asker Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama