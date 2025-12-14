Menemen'de Otobüs ile Ticari Araç Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu sabah saat 07.00 sıralarında ağır bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Günerli Mahallesi girişinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli istikametinden Foça yönüne seyir halinde olan A.B. (62) idaresindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi’ne giriş yapmak üzere kavşağa manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen H.B. (24) yönetimindeki 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Emre Dumanlar (43)'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan sürücü H.B. ile arka koltukta oturan E.Ç. (47) yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma ve Cenaze

Olay yerinde jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. İncelemenin ardından Emre Dumanlar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dumanlar'ın sabah vakti işe gitmek üzere yola çıktığı, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenazenin yarın Hatundere Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedileceği bildirildi.

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.