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Afyonkarahisar'da Demir Korkuluklara ÇARPAN Hafif Ticari Araçta 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın demir korkuluklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 15:21
Afyonkarahisar'da Demir Korkuluklara ÇARPAN Hafif Ticari Araçta 4 Yaralı

Demir Korkuluklara Çarpan Hafif Ticari Araçta 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, refüjdeki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.

N.Z. idaresindeki 35 GA 5151 plakalı hafif ticari araç, Akören beldesi yakınlarında kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

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