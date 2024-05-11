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Afyonkarahisar'da eski zabıta amiri yanında çalışan çobanın bıçaklı saldırısıyla yaşamını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan olayda, eski zabıta amiri ve çiftçi Mehmet Akşit, yanında çalışan Suriye uyruklu çoban tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:39
Afyonkarahisar'da eski zabıta amiri yanında çalışan çobanın bıçaklı saldırısıyla yaşamını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyünde, emekli zabıta amiri ve çiftçi Mehmet Akşit (56), yanında çalışan Suriyeli çoban M.M. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Akşit ile çoban M.M. arasında iş konusunda bir tartışma yaşandıktan sonra, Akşit traktörle tarlasını sürerken çoban M.M. tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Yaralı halde evine giderek eşinden yardım isteyen Akşit, hastaneye kaldırıldığında yaşamını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli çoban M.M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Geniş kapsamlı bir inceleme başlatan jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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